Общество

Россиян могут начать отправлять на лечения за границу за счет бюджетных средств

Минздрав подготовил административный регламент по предоставлению государственный услуги по направлению россиян на лечение за границей за счет бюджетных средств. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий документ определяет сроки и последовательность действий, а также порядок взаимодействия Минздрава с участвующими в оказании данной помощи, органами власти РФ в сфере здравоохранения, а также иностранными медорганизациями, которые обеспечат лечения россиян.

Согласно документу, заявителями на получение такой услуги являются гражданин РФ, которого по рекомендации федеральной медорганизации направили на диагностику и лечение за границу, законный представитель пациента, а также его доверенное лицо.

Отмечается, что срок предоставления услуги не должен превышать 92 дня с момента поступления в ведомство письменного заявления. Однако пациенту могут отказать предоставлять данную услугу, если он не является гражданином РФ, если он не предоставил необходимые документы в срок, если оказать соответствующую помощь можно на территории России, а также, если иностранная медорганизация или сам пациент отказались от лечения.