Общество

Власти Пскова поздравили жителей города с Днем защитника Отечества

Глава Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили жителей областного центра с Днем защитника Отечества.

«От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! 23 февраля - особенный праздник для нашей страны и нашего города. На протяжении своей многовековой истории Псков был и остается надежным форпостом западных рубежей России, который неоднократно первым встречал натиск неприятелей. Через века наш город бережно несет заветы воинской доблести, чести и мужества: воины псковского гарнизона, гвардейцы-десантники и спецназовцы, являются оплотом боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации, участниками всех важнейших боевых операций новейшего времени.

В этот день мы вспоминаем всех защитников Отечества - тех, кто защищал нашу родину в прошлом и тех, кто сейчас стоит на страже её рубежей. Особые слова признательности и благодарности мы адресуем ветеранам и труженикам тыла - тем, кто, не жалея сил, ковал Победу в годы Великой Отечественной войны.

Пусть Ваше мужество и сила духа в дальнейшем служат укреплению боеспособности Российской Армии на благо жителей нашей страны.

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и удачи!

С праздником!» - говорится в тексте поздравления.