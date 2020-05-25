Общество

Повредивший ногу на крыше в Пыталово аист погиб

Аист из города Пыталово, повредивший ногу на металлической крыше, погиб через пять дней после его доставки в Аистиный центр, сообщается в группе «Дом Белого Аиста» в соцсети ВКонтакте.

«Умирал у меня на глазах, перед тем как испустить последний вдох - трещал клювом, прощаясь с нами, оставшимися на Земле. Сдержать слезы при этом было невозможно, - говорится в сообщении. - Аисты попадают к нам в разном состоянии. К сожалению, зачастую поздно, тогда, когда уже сделать ничего нельзя. Битва за его жизнь шла до последнего. Увы, не могу вытаскивать с того света самых тяжелых птиц. А как бы хотелось обладать такой чудодейственной силой. За 18 лет помню каждого погибшего аиста. Все они со мной, в моем сердце...»