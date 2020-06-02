Общество

Ускорить музеефикацию археологического объекта в сквере Народовластия попросил Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов попросил губернатора ускорить музеефикацию археологического объекта, обнаруженного в сквере Народовластия при проведении реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. С такой просьбой он обратился 2 июня на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В сквере Народовластия идут работы по благоустройству. В ближайшее время будет установлен памятный знак - колокол. Он изготовлен на личные средства депутатов. Спикер Собрания поблагодарил всех, кто принимал участие в этой работе.

«У нас есть законодательный и представительный орган со своей историей, традициями, который продолжает работу, и 25-летний рубеж - совсем маленький период для такой работы», - сказал Александр Котов.

Он напомнил, что на территории сквера был обнаружен археологический объект, который датируется XVII веком. Есть предложение его музеефицировать, сделать интересным для туристов. «Прошу вас ускорить этот процесс. Пока работы не закончены. Мы хотим, чтобы сквер выглядел достойно», - заключил Александр Котов.