Общество

Псковичка рассказала, как ей удалось покорить Камчатку

Псковичка Ульяна Ледок рассказала, как она живет на Камчатке. Девушка работает в государственном природном биосферном заповеднике «Командорский» имени С. В. Маракова.

В первый год на Камчатке Ульяна Ледок публиковала «Записки юного Командорро» в своем аккаунте в Instagram. Это стало дневником впечатлений, эмоций и переживаний — первый выход в океан, встреча с китами, секрет разделывания морской рыбы.

Девушка рассказывает, что на Камчатке все зависит от стихии, человек вынужден жить по ее правилам.

«Здесь, в Пскове, мы можем смело строить планы на неделю вперед. На Камчатке — нет. Сильный ветер, дождь, размокшая взлетная полоса... все это может длиться неделями», - отметила Ульяна Ледок и добавила, что бывали случаи, когда летишь на самолете малой авиации (это 3 часа оглушительного звука), а в пути остров закрывают для авиации из-за сменившихся погодных условий, в итоге разворачиваешься обратно. И так несколько раз. Это физически тяжело.