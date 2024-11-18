Общество

Минздрав обжалует решение суда о прекращении регистрации антибиотика

Минздрав России не согласен с постановлением суда о попытке вывода на рынок препарата по поддельным документам и будет обжаловать его, сообщила пресс-служба министерства.

Девятый арбитражный апелляционный суд ранее отменил решение Арбитражного суда Москвы и обязал Минздрав прекратить регистрацию антибиотика «Биапенем». С соответствующим заявлением в суд обратилась индийская Kopran Research Laboratories Limited - разработчик и правообладатель субстанции с международным непатентованным наименованием Биапенем. Причина – представление ООО «Джодас Экспоим» недостоверных документов и сведений об активной фармацевтической субстанции и ее производителе, пишет РИА Новости.

Министерство не согласно с постановлением суда и будет обжаловать его в кассационной инстанции», - говорится в сообщении.