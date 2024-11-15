Культура

Директор рассказала о росте зарплат в Псковском музее

На 17 тысяч рублей выросли зарплаты сотрудников Псковского музея-заповедника по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщила генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова на межрегиональной научно-практической конференции «Земля Псковская, древняя и современная» 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы понимаем, что у всех ипотеки, семьи, и говорить о важности зарплат - не стыдно. В среднем они выросли на 17 тысяч», - сказала Светлана Мельникова.

В 2023 году средняя зарплата в музее составила 58 613 рублей. В 2022 году - 54 119 рублей. В 2021 - 41 521 рубль.

Напомним, итоги работы Псковского музея-заповедника в 2021-2024 годах проводят на межрегиональной конференции, которая будет идти 25 и 26 ноября.