Экономика

ЦБ не будет продлевать отдельные меры поддержки банков на 2025 год

Банк России планирует не продлевать отдельные меры поддержки для банков на 2025 год, так как они «выполнили свою антикризисную роль», говорится в сообщении регулятора.

«Банк России планирует не продлевать отдельные меры поддержки, заканчивающие действие в 2024 году, так как они выполнили свою антикризисную роль. Банк России продолжит встраивать в регулирование те решения, которые учитывают уроки кризиса и национальную специфику банковского сектора», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем некоторые меры будут продлены, в том числе право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию (о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах).

Также до конца 2025 года планируется продлить банкам возможность при кредитовании бизнеса в Донбассе и Новороссии не учитывать отдельные регуляторные требования в случае надлежащего контроля за рисками. Это позволит поддержать доступность кредитования для заемщиков, ведущих бизнес в этих субъектах.

Кроме того, у банков будет право досрочно прекратить обязательства по субординированным инструментам перед лицами из недружественных стран при их выделении вместе с заблокированными активами специальному юридическому лицу.

С 2025 года банки не смогут применять при расчете нормативов концентрации в отношении санкционных заемщиков льготный риск-вес (50%). Как отметили в ЦБ, эта мера, действующая с 2018 года, позволила банкам, готовым работать с заемщиками под санкциями, кредитовать их, несмотря на риск вторичных санкций. К настоящему времени ситуация изменилась. Наличие у заемщика санкционного статуса уже не оказывает существенного влияния на принятие банками решения о финансировании», - добавили в ЦБ.

Также с 2025 года кредитным организациям будет разрешено не рассчитывать ряд нормативов, в том числе норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, в отношении дочерних консолидируемых лизинговых и факторинговых организаций при выполнении ими требований к прозрачности финансирования и оценке рисков конечных заемщиков. Кроме того, предлагается не считать риск концентрации по требованиям в рублях, если есть гарантия от ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ.

Кроме того, не будет продлена возможность использовать зафиксированные 1 февраля 2022 года рейтинги кредитоспособности международных кредитных рейтинговых агентств для расчета показателя краткосрочной ликвидности и, соответственно, норматива краткосрочной ликвидности, пишет ТАСС.

Отменится и право не ухудшать оценку ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, если финансовое положение юрлица ухудшилось из-за введенных санкций. «Мера вводилась в 2018 году, чтобы облегчить рефинансирование внешнего долга санкционных заемщиков, и позволила им адаптироваться к изменившимся условиям. Ее отмена не окажет большого влияния на обязательные нормативы кредитных организаций», - пояснили в ЦБ