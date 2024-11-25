ЦБ не будет продлевать отдельные меры поддержки банков на 2025 год

Банк России планирует не продлевать отдельные меры поддержки для банков на 2025 год, так как они «выполнили свою антикризисную роль», говорится в сообщении регулятора.
«Банк России планирует не продлевать отдельные меры поддержки, заканчивающие действие в 2024 году, так как они выполнили свою антикризисную роль. Банк России продолжит встраивать в регулирование те решения, которые учитывают уроки кризиса и национальную специфику банковского сектора», - отмечается в сообщении.
Вместе с тем некоторые меры будут продлены, в том числе право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию (о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах).
Также до конца 2025 года планируется продлить банкам возможность при кредитовании бизнеса в Донбассе и Новороссии не учитывать отдельные регуляторные требования в случае надлежащего контроля за рисками. Это позволит поддержать доступность кредитования для заемщиков, ведущих бизнес в этих субъектах.
Кроме того, у банков будет право досрочно прекратить обязательства по субординированным инструментам перед лицами из недружественных стран при их выделении вместе с заблокированными активами специальному юридическому лицу.
С 2025 года банки не смогут применять при расчете нормативов концентрации в отношении санкционных заемщиков льготный риск-вес (50%). Как отметили в ЦБ, эта мера, действующая с 2018 года, позволила банкам, готовым работать с заемщиками под санкциями, кредитовать их, несмотря на риск вторичных санкций. К настоящему времени ситуация изменилась. Наличие у заемщика санкционного статуса уже не оказывает существенного влияния на принятие банками решения о финансировании», - добавили в ЦБ.
Также с 2025 года кредитным организациям будет разрешено не рассчитывать ряд нормативов, в том числе норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, в отношении дочерних консолидируемых лизинговых и факторинговых организаций при выполнении ими требований к прозрачности финансирования и оценке рисков конечных заемщиков. Кроме того, предлагается не считать риск концентрации по требованиям в рублях, если есть гарантия от ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ.
Кроме того, не будет продлена возможность использовать зафиксированные 1 февраля 2022 года рейтинги кредитоспособности международных кредитных рейтинговых агентств для расчета показателя краткосрочной ликвидности и, соответственно, норматива краткосрочной ликвидности, пишет ТАСС.
Отменится и право не ухудшать оценку ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, если финансовое положение юрлица ухудшилось из-за введенных санкций. «Мера вводилась в 2018 году, чтобы облегчить рефинансирование внешнего долга санкционных заемщиков, и позволила им адаптироваться к изменившимся условиям. Ее отмена не окажет большого влияния на обязательные нормативы кредитных организаций», - пояснили в ЦБ