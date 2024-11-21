Происшествия

Николаю Кузьмину* не удалось оспорить штраф за нарушение закона об иноагентах

Экс-депутату Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость» четвертого созыва Николаю Кузьмину* не удалось оспорить постановление Псковского городского суда о штрафе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд оставил без изменения постановление Псковского городского суда от 27 сентября, в котором экс-депутат Псковского района Николай Кузьмин* признан виновным в нарушении законодательства о деятельности иностранных агентов, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей (частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ).

Напомним, Николай Кузьмин* («Яблоко») в 2020 году стал депутатом Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2. Включен в реестр иностранных агентов 12 апреля 2024 года. Его полномочия депутата прекратили досрочно на 23-м заседании Собрания депутатов 14 ноября 2024 года.

*признан иностранным агентом по версии Минюста РФ