Общество

Муниципальные бани откроются в Псковской области

Муниципальные бани откроются в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 26 июня, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в данном вопросе есть определенные риски. Региональный Роспотребнадзор разработал безопасный алгоритм посещения бань, при его соблюдении проблемных ситуаций возникнуть не должно.

Губернатор уточнил, что бани смогут посещать одномоментно не более 50% от планового количества.

При этом Михаил Ведерников заметил, что такое послабление к коммерческим баням и саунам не относится, они остаются закрытыми.