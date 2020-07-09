Общество

Лидер псковских коммунистов похвастался уловом и поздравил всех с Днем рыбака

Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании депутатов Петр Алексеенко похвастался в соцсетях свежим уловом и поздравил жителей региона с Днем рыбака.

«Кто рано встает, тому бог дает. Надеюсь, сегодня и в Печорах будет клев хороший», - написал он, очевидно, намекая на выборы главы Печорского района.

Напомним, там на пост руководителя муниципалитета претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик, выдвинутый партией «Единая Россия», коммунист Дмитрий Богатырев, Игорь Романов (Партия Роста), Алексей Марочкин (ЛДПР) и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Первоначально выборы главы Печорского района должны были состоятся 5 апреля 2020 года. Но из-за ограничительных мер, установленных в Псковской области, были перенесены на более поздний срок - 12 июля. Соответствующую рекомендацию дала Центральная избирательная комиссия России.

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По данным территориального избиркома явка на муниципальных выборах к 15:00 приблизилась к отметке в 16%.