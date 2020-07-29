Общество

Томаты с вредителями не пропустили через границу в Псковской области

Ввоз 18,5 тонн томатов запрещен на российско-белорусском участке государственной границы РФ в пункте карантина растений «Долосцы-1». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партия овощей следовала автомобильным транспортом из Брестской области Республики Беларусь в адрес юридического лица, расположенного в Смоленске.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор Управления обнаружил в томатах живые имаго насекомых, которые по морфологическим признакам схожи с карантинным объектом.

Результаты лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ «Ленинградская МВЛ», подтвердили, что выявленные насекомые - западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

В соответствии с действующими в ЕАЭС нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, ввоз 18,5 тонн овощей на территорию России запрещен. Представителю владельца груза выдано предписание о возврате товара на сопредельную территорию.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) – вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Евразийского экономического союза. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.