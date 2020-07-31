Общество

Форум Молодежных избирательных комиссий Псковской области состоится в ноябре

31 июля председатель Молодежной территориальной комиссии Псковской области и руководство Избирательной комиссии Псковской области в режиме видеоконференцсвязи провели совещание с членами 26 молодежных территориальных избирательных комиссий, действующих в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Основной темой совещания стало обсуждение проведения молодежного форума, запланированного на начало ноября. Форум будет проходить в двухдневный период, и включать в себя работу порядка 10 площадок разных по тематикам - информационные, интерактивные, развлекательные и иные площадки. Планируется пригласить спикеров абсолютно разных направлений - представителей ЦИК России, руководство региона, журналистов, политиков, общественных деятелей, членов молодежных избирательных комиссий из других субъектов. Вся программа будет рассчитана на знакомство и обмен опытом между разными сферами деятельности.

На совещании молодежным комиссиям было предложено поучаствовать в обсуждениях по формированию тематических площадок форума или же комиссия может создать проект с другими молодежными общественными организациями и представить его в молодежную комиссию области для дальнейшей реализации.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области выразил слова благодарности членам молодежных комиссий за оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Напомним, что молодежная избирательная комиссия является совещательным органом при территориальной избирательной комиссии. Ее основные задачи - повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, формирование активной гражданской позиции среди молодежи, формирование резервных составов участковых избирательных комиссий Псковской области.