Общество

Исправительное учреждение изготовило оборудование для детской площадки в Середке

Администрация исправительного учреждения №4 передала Середкинскому детскому саду «Березка» несколько элементов оборудования для игровой зоны детского сада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Идея порадовать малышей новым оборудованием возникла у самих сотрудников учреждения. Собственными силами наши работники сделали эскиз и техническую документацию на оборудование, контролировали изготовление и осуществляли монтаж», - поделился мнением начальник учреждения Сергей Князев.

Реализация подобных мероприятий проходит в учреждении в рамках волонтерско-кураторского движения уголовно-исполнительной системы.