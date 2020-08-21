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Общество

Псковский инвалид покорил одно из семи чудес России

22.08.2020 23:30|ПсковКомментариев: 0

Псковский инвалид-колясочник Владимир Петров покорил столбы выветривания Маньпупунер - одно из семи чудес России. Геологический памятник находится на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми.

Фотография Владимира Петрова

«На соревнованиях под Санкт-Петербургом организаторы из Санкт-Петербурга и Ленинградской ВОИ предложили ребятам принять участие в третьем этапе туристско-познавательного проекта «Своя планета» и поехать на Урал, на плато Маньпупунер, - сообщил Владимир Петров в своем аккаунте в Facebook. - Я заинтересовался и согласился сразу. Даже необходимость пройти 1,5 км по горам меня не пугала. Информацию получил, рюкзак собрал и через пару дней уже в самолете лечу в Сыктывкар! Двигались до Троицко-Печорска почти 10 часов сквозь тайгу, иногда по ужасному бездорожью, но все ближе к цели, и ничего не могло нам помешать. По пути на коротких остановках мне посчастливилось встретиться с друзьями из Сыктывкара и Ухты, и мы были очень рады этим встречам. Сутки нам не удавалось вылететь, но вот долгожданная отмашка».

Фотография Владимира Петрова

«Пролетая над величественной бескрайней тайгой, извилистой рекой Печорой, рыжими выжженными пятнами болот, горами, ты видишь отсутствие на сотни километров вокруг любой человеческой цивилизации и понимаешь, что эти полтора часа в вертолете уже прекрасное незабываемое зрелище, - рассказал он. - Подлетая к плато, взгляд замирает, и ты видишь невероятную красоту, что-то космическое, и мозг отказывается верить, что перед тобой в иллюминаторе созданные природой в течение тысячелетий величественные, необычайно зомбирующие и стоящие особняком среди всех Уральских гор столбы или, как их называет народ манси, болваны».

Смотрители заповедника рассказали, что Владимир Петров - первый инвалид на коляске, который попал на плато Маньпупунер. «Вы представляете, это словно первому побывать в космосе, вот те ощущения, которые я там испытывал, и полтора километра по горе до самих болванов оказались практически прогулкой, хотя без помощи волонтеров, которые помогали преодолеть этот путь, я бы один не справился. И вот перед нами открывается неимоверный вид - величественно и гордо на вершине возвышаются созданные природой, точеные водой и ветрами семь столбов. Такой завораживающей красоты я в жизни не видел!» - добавил Владимир Петров.

Фотография Владимира Петрова

Теги: #туризм #путешествие #инвалиды #природа
Источник: Псковская Лента Новостей
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