Общество

Разъяснен порядок наблюдения на сентябрьских выборах

Списки наблюдателей для работы на сентябрьских выборах должны быть поданы в территориальные избирательные комиссии не позднее, чем за три дня до их прихода на избирательный участок. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка и наименование комиссии, куда наблюдатель направляется.

По словам Сергея Кулакова, наблюдатели от кандидатов и партийных организаций, выдвинувших своих кандидатов на сентябрьские выборы, имеют право осуществлять наблюдение в единый день голосования 13 сентября, в предшествующие дню голосования два дня - 11 и 12 сентября, а также в период досрочного голосования, который начинается со 2 сентября.

Придя на участок, наблюдатель должен предъявить документы, подтверждающие право его присутствия на УИК. В целях предупреждения распространения коронавируса каждый наблюдатель в период выборов должен руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора, а также самостоятельно (или при помощи кандидатов и партий, которые его направляют) позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты и индивидуальной ручки.

На каждом избирательном участке, на информационном стенде будет размещена памятка, в которой будут подробно разъяснены права и обязанности наблюдателя.

Напомним, наблюдатель вправе знакомиться со списками избирателей на участке, находиться в помещении для голосования в день голосования и в дни досрочного голосования; наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям, присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования. При этом наблюдателям, желающим присутствовать при выездном голосовании, рекомендуется заранее позаботиться о личном транспорте. «Если на участке будут присутствовать наблюдатели от всех 8 партий, выдвинувших своих кандидатов, то места в машине участковой избирательной комиссии будет недостаточно», - пояснил Сергей Кулаков.

Кроме того, наблюдатель вправе на расстоянии присутствовать при подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голосования и получать от комиссии заверенные копии протоколов.