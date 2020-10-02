Общество

В Пскове председатель УИК решилась на «модное преображение»

37-летняя псковичка Ирина Курганова - секретарь в приемной Кадастровой палаты, председатель участковой избирательной комиссии - завершила «Модное преображение».

«У меня одни эмоции! Абсолютно все ощущается по-новому. Весь этот проект дал мне очень много энергии», - рассказала она.

С Ириной Кургановой работали мастер татуажа, визажист, стилист-парикмахер, руководитель косметического производства, независимый директор косметической компании, мастер-универсал по педикюру и маникюру, косметологи и астролог. О том, как проходило ее модное преображение, читайте на сайте ЦДИ.