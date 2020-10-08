Общество

В Псковской области за сутки подтвержден 61 случай коронавируса

В Псковской области за сутки подтвержден 61 случай коронавируса. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. «Сегодня рекордный прирост числа ковидбольных в России с начала пандемии! Все устали от ограничений, но сейчас не время расслабляться», - подчекнул глава региона.

За весь период в Псковской области проведено 110773 исследования на коронавирус, подтвержден диагноз у 6080 человек, выздоровело 4242 (за сутки — 0). Умерло 67 человек.

Наибольший прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки зафиксирован в Великих Луках — 20 и в Пскове — 16.