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Общество

В Псковской области за сутки подтвержден 61 случай коронавируса

11.10.2020 22:47|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области за сутки подтвержден 61 случай коронавируса. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. «Сегодня рекордный прирост числа ковидбольных в России с начала пандемии! Все устали от ограничений, но сейчас не время расслабляться», - подчекнул глава региона.

За весь период в Псковской области проведено 110773 исследования на коронавирус, подтвержден диагноз у 6080 человек, выздоровело 4242 (за сутки — 0). Умерло 67 человек.

Наибольший прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки зафиксирован в Великих Луках — 20 и в Пскове — 16.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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