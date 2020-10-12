Общество

Минздрав РФ назвал неоправданным строительство большого числа инфекционных больниц

Строительство большого числа инфекционных больниц, в частности для пациентов с коронавирусом, в России неоправданно. Такое мнение во вторник, 13 октября, высказал замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

«Ни одни инфекционные больницы, сколько бы их ни строили, они не перекроют ту потребность, которая сложилась в последнее время. Но после того, как ситуация будет откатываться назад, эти все построенные инфекционные больницы могут оказаться пустыми», - отметил он в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия», пишут «Известия».

Гриднев подчеркнул, что модель работы с перепрофилированием коек для пациентов с COVID-19 является самой оптимальной и правильной.