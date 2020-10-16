Общество

Поголовье крупного рогатого скота сократилось в Псковской области

По состоянию на 1 октября в Псковской области на 3,2% сократилось поголовье крупного рогатого скота по сравнению с соответствующей датой прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Кроме того, на 2,3% сократилось поголовье коров, на 5,2% - поголовье овец и коз. При этом поголовье свиней выросло на 7,9%.

Численность крупного рогатого скота составила 66,6 тысячи голов, в том числе коров - 32,8 тысяч. Численность свиней составляет 1 млн 401 тысяча 300 голов, овец и коз - 32,9 тысячи голов.

Отмечается, что увеличение поголовья свиней обеспечено за счет сельскохозяйственных организаций, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней - 99,9%.