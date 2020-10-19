Общество

Регистрация новостроек для покупателей в Пскове стала проще и удобнее

В торговом центре «Максимус» в Пскове (Октябрьский проспект, 54) регистрация новостроек для покупателей стала проще и удобнее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГК «Луг».

«Теперь регистрация новостроек для покупателей станет проще и удобнее, - отметили в группе компаний. - Первые покупатели уже смогли прочувствовать все удобство нововведений на себе!».

Теперь можно выбрать квартиру, оформить ипотеку, оплатить и оформить право собственности сразу в офисе застройщика. «Экономия времени и сил, удобство - принципы работы, которые делают покупку недвижимости удобной и безопасной!» - добавили в ГК «Луг».

Подробности можно узнать на сайте застройщика и по телефону +7 (8112) 793-793.