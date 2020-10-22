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Общество

В Минздраве предлагают освободить от медосмотра опекунов совершеннолетних

23.10.2020 07:04|ПсковКомментариев: 0

В Минздраве предлагают освободить от обязательного медосмотра опекунов совершеннолетних граждан, которые проживают с ними не менее 10 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Медицинское освидетельствование, которое по действующим нормам должны проходить потенциальные опекуны и попечители совершеннолетних граждан, включает десять пунктов. Среди них осмотр терапевтом, инфекционистом, фтизиатром; тесты на сифилис, ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатит B и C; флюорография, а также заключение психиатра и нарколога.

В пояснительной записке к проекту говорится, что такая процедура не нужна с учетом достижений современной медицины. В Госдуме предложенные ведомством изменения одобряют. «Десять лет — достаточно долгий срок для того, чтобы понимать, что потенциальный опекун заботится о подопечном. Как правило, это близкие, родные люди, и заставлять их лишний раз доказывать это, я считаю, неправильно», — сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Ассоциации юристов России видят в инициативе угрозу для людей, попавших под опеку. Представитель АЮР Ольга Эттлер указала на возможную недобросовестность некоторых опекунов. «Например, внук, страдающий алкоголизмом или наркоманией, либо болеющий гепатитом или сифилисом, оформляет родственную опеку над бабушкой. Или, наоборот: бабушка, имеющая не учтенное психиатрическое заболевание, которого не было десятью годами раньше, берет опеку над внуком», — пояснила Эттлер.

На данный момент проект Министерства здравоохранения об отмене медосмтора для некоторых опекунов и попечителей находится в стадии обсуждения.

Теги: #медицина #минздрав
Источник: Псковская Лента Новостей
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