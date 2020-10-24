Общество

Социологи узнали, кому стали доверять россияне после карантина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обошел лидера ЛДПР Владимира Жириновского в списке 100 персон, пользующихся наибольшим доверием среди россиян. Рейтинг подготовили специалисты исследовательского холдинга «Ромир», он обновляется раз в квартал.

Фото: kremlin.ru

По сравнению с июнем Лавров поднялся с третьей строчки на вторую. Уступает в рейтинге он только президенту страны Владимиру Путину, который занимает первое место.

Социологи фонда «Общественное мнение», основываясь на проведенном 16-18 октября опросе, оценивают уровень доверия Владимиру Путину в 59%. ВЦИОМ (проводил исследование 12-18 октября), в свою очередь, сообщает, что главе государства доверяют 67,7% россиян. При этом ФОМ и ВЦИОМ, которые проводили исследования посредством телефонного опроса, не просили сравнивать Путина с другими политиками или общественными деятелями. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, доверяют они президенту или нет.

Фото: duma.gov.ru

Следом за Жириновским в рейтинге «Ромира», на четвертом месте, расположился оппозиционер Алексей Навальный. Политик, который проходит в Германии реабилитацию после отравления, поднялся на пять позиций. За ним - министр обороны Сергей Шойгу и премьер Михаил Мишустин.

Фото: forbes.ru

В десятку вошли не только политики. Места с седьмого по десятое заняли Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьев соответственно.

Мэр Москвы Сергей Собянин расположился на 23-й строчке (вслед за Ольгой Бузовой), лидер КПРФ Геннадий Зюганов — на 26-й (между Еленой Малышевой и Леонидом Якубовичем).

Фото: khabkrai.ru

Впервые в рейтинг доверия попал бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (29-я позиция). Это произошло после того, как политик был задержан, а в регионе начались массовые акции протеста в его поддержку.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опустилась в рейтинге на 24 позиции и оказалась на 62-м месте (между Сергеем Лазаревым и Гариком Мартиросяном). Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, наоборот, поднялся на 14 позиций и теперь занимает 82-е место (между Юлией Меньшовой и Региной Тодоренко).

Наибольший рост уровня доверия (плюс 32 позиции) по сравнению с прошлым рейтингом социологи отметили у Ляйсан Утяшевой. Певица Валерия, наоборот, потеряла 36 позиций, а Олег Газманов — 26.

Оценивая результаты исследования, эксперты «Ромира» отметили, что в условиях карантинных ограничений фокус внимания россиян несколько сместился с хорошо узнаваемых общественных, политических деятелей и представителей шоу-бизнеса в сторону новых лиц.

«Рейтинг доверия демонстрирует, чего россиянам не хватало во время самоизоляции — развлекательного контента, зрелищ. Пропав из видимости в период карантина, многие деятели искусства возвращаются с концертами, выступлениями и новыми шоу, что и приводит к росту доверия музыкантам, актерам и телеведущим», — сказал вице-президент Gallup International Андрей Милехин.

