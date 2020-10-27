Общество

Лагерь для трудных подростков «Поверь в себя» открылся в Островском районе

Детский лагерь для трудных подростков «Поверь в себя» начал работать в спортивно-оздоровительном центре «Юность» в Островском районе. 26 октября в лагерь приехали 57 детей в возрасте от 11 до 16 лет. В тот же день организаторы подготовили для ребят спортивную и познавательную программы, также прошла встреча с психологом, пишет газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

Сегодня, 27 октября, состоялось официальное открытие лагеря, в котором участвовали исполняющая обязанности главы региона Вера Емельянова и заместитель начальника УМВД России по Псковской области - начальник полиции региона Александр Никульников.

Открытие началось с шествия пяти сформированных отрядов. Вера Емельянова пожелала каждому из детей найти себя. «Не теряйте ни дня, у вас очень надежные, интересные вожатые, у которых многому можно научиться», - отметила исполняющая обязанности губернатора Псковской области.

«Ваша смена называется "Поверь в себя". Надеюсь, что вы поверите в свои возможности. Хотел бы вам также пожелать встретить новых хороших друзей», - сказал Александр Никульников.

После этого прозвучал гимн России, на центральную площадь СОЦ «Юность» вынесли флаг РФ и флаг смены «Поверь в себя» - лагерь официально начал свою работу.