Общество

Александр Котов: Через неотвратимость исполнения судебных решений воплощаются принципы справедливости

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Федеральная служба судебных приставов стоит на защите интересов государства и законных прав граждан, - подчеркнул он. - От эффективности работы судебных приставов во многом зависит укрепление правовых основ, повышение авторитета судебной системы, рост гражданской ответственности в обществе».

Александр Котов напомнил, что в настоящее время в ведомстве идет процесс комплексного реформирования. «Фактически порядок и условия деятельности судебных приставов становятся сопоставимы со службой в правоохранительных органах. Изменились нормативно-правовой аспект и организационная составляющая работы ведомства, но неизменным остается главный принцип службы судебных приставов - через неотвратимость исполнения судебных решений воплощать в жизнь принципы справедливости и главенства закона», - отметил спикер регионального парламента.

Александр Котов пожелал судебным приставам новых профессиональных достижений, здоровья и благополучия.