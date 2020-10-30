Общество

Студенты псковского медколледжа боятся очного обучения в условиях коронавируса

Студенты Псковского медицинского колледжа задают губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в его Instagram-аккаунте вопросы, связанные с обеспечением безопасности в стенах учебного заведения во время распространения коронавируса.

«Михаил Юрьевич, здравствуйте, - обратилась девушка. - Пишу вам, потому что у студентов медицинского колледжа много вопросов. Почему с нами учатся ребята, которые работают в очагах инфекции коронавируса? Почему у нас преподаватели, которые переболели либо же контактировали с больными? Студенты на самом деле очень переживают за себя и за своих близких. Все говорят о безопасности, просят беречь свое здоровье, а власть не может элементарно помочь в этом. Вводятся ограничения лишь на походы в магазин, ограничения для пожилых людей. А смысл этого всего?»

Студентка объяснила, что в колледже уже закрыты все первые курсы, а также группы со второго и четвертого курсов. «Есть люди, которые заболели, всю группу посадили на карантин, но до этого они также контактировали с нами, с преподавателями», - рассказала она.

«Сейчас есть ребята, которые начинают себя плохо чувствовать, не знают, что с ними. Тесты, естественно, никто не делает. Так что нам, так же дальше ходить, контактировать и бояться?» - спросила девушка.

Ответ последовал от комитета по здравоохранению Псковской области: «Переход колледжа на дистанционное обучение не планируется. Необходимо соблюдать все меры безопасности».