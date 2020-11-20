Общество

Названы продукты, которые нельзя употреблять после приема антибиотиков

Чтобы избежать негативных последствий после болезни и приема антибиотиков необходимо исключить из употребления грейпфрут, алкоголь, дрожжи и сахар. Об этом сообщила утрициолог Анна Ивашкевич, передает РИА Новости.

Она отметила, что некоторые лекарства могут нарушить микрофлору кишечника. «Данные продукты, во-первых, препятствуют правильному усвоению антибиотиков, а также могут спровоцировать тошноту, боль в животе и даже нарушение сердечного ритма»,- предупредила врач.

Специалист также напомнила, что само по себе лечение антибиотиками может спровоцировать кандидоз, а употребление сладостей и мучных изделий способно усилить болезнь.

Богатая же пробиотиками пища, по ее словам, поможет улучшить пищеварение и свести к минимуму риск побочных эффектов. Чемпионом среди таких продуктов диетолог назвала квашеную капусту. Кроме того, полезными будут артишоки, шпинат, цельнозерновые крупы, натуральные йогурты, кефир, фрукты и овощи, брюссельская капуста, петрушка, а также ягоды облепихи.