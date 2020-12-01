Общество

Почти 26% избирателей проголосовали на выборах главы Великолукского района

Явка на выборы главы Великолукского района по состоянию на 18.00 составила 25,81%. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Проголосовали 4427 избирателей из 17149 включенных в списки.

Явка на дополнительные выборы депутата Собрания Печорского района шестого созыва составила 22,31% (проголосовало 632 избирателя). На повторных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Печоры» к 18.00 проголосовали 16,62% (127 человек), на выборах депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва — 49,86% (175 избирателей).

Напомним, общая явка на 18.00 по трем районам, где проходят выборы, составила 25,41%. Проголосовал 5361 избиратель.