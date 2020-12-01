Общество

Псковская область опустилась на 37 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

Псковская область опустилась на 37 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек в 2019 году (рейтинговый балл - 62,4). В 2018 году регион занимал 29 место, следует из инфографики РИА Новости.



Фото: pixabay.com

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа имеют следующие позиции в рейтинге:

Новгородская область - 30 место (рейтинговый балл - 66,9);

Республика Карелия - 42 место (рейтинговый балл - 58,3);

Вологодская область - 46 место (рейтинговый балл - 55,6);

Архангельская область - 47 место (рейтинговый балл - 55,5);

Калининградская область - 57 место (рейтинговый балл - 49,2);

Ленинградская область - 58 место (рейтинговый балл - 47,9);

Санкт-Петербург - 63 место (рейтинговый балл - 46,2);

Ненецкий автономный округ - 72 место (рейтинговый балл - 36,7);

Республика Коми - 73 место (рейтинговый балл - 36,5);

Мурманская область - 74 место (рейтинговый балл - 36,1).

Самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик - Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Жители Хакасии, Сахалинской и Магаданской областей, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек.

При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017-2019).