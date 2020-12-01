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Общество

Псковская область опустилась на 37 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

07.12.2020 10:09|ПсковКомментариев: 0

Псковская область опустилась на 37 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек в 2019 году (рейтинговый балл - 62,4). В 2018 году регион занимал 29 место, следует из инфографики РИА Новости.


Фото: pixabay.com

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа имеют следующие позиции в рейтинге:

  • Новгородская область - 30 место (рейтинговый балл - 66,9);
  • Республика Карелия - 42 место (рейтинговый балл - 58,3);
  • Вологодская область - 46 место (рейтинговый балл - 55,6);
  • Архангельская область - 47 место (рейтинговый балл - 55,5);
  • Калининградская область - 57 место (рейтинговый балл - 49,2);
  • Ленинградская область - 58 место (рейтинговый балл - 47,9);
  • Санкт-Петербург - 63 место (рейтинговый балл - 46,2);
  • Ненецкий автономный округ - 72 место (рейтинговый балл - 36,7);
  • Республика Коми - 73 место (рейтинговый балл - 36,5);
  • Мурманская область - 74 место (рейтинговый балл - 36,1).

Самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик - Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Жители Хакасии, Сахалинской и Магаданской областей, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек.

При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017-2019).

Теги: #ЗОЖ #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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