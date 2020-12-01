Псковская область опустилась на 37 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек в 2019 году (рейтинговый балл - 62,4). В 2018 году регион занимал 29 место, следует из инфографики РИА Новости.
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Остальные регионы Северо-Западного федерального округа имеют следующие позиции в рейтинге:
Самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик - Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Жители Хакасии, Сахалинской и Магаданской областей, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек.
При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017-2019).