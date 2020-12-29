Общество

Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

Закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января. Согласно ему, МРОТ и прожиточный минимум будут устанавливать на основе медианной зарплаты и медианного дохода населения. В 2021 году МРОТ составит 12 792 руб., что на 5,5% выше текущего — 12 130 руб. Значение прожиточного минимума на душу населения в 2021 году с учетом новой методики составит 11 653 руб.

Как поясняется в документе, медианный доход — это средняя сумма, относительно которой доход одной половины населения России меньше, а другой больше. Величину медианного дохода будут ежегодно пересчитывать.

Прожиточный минимум — сумма, которая законодательно считается минимально необходимой для жизни. Его будут ежегодно устанавливать до 1 июля, исходя из размера медианного дохода за предыдущий год.

«Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2%», — уточняется в документе. Это соотношение будут пересматривать не реже, чем раз в пять лет, пишет РБК.

При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год и ниже своего значения за текущий год.

Соотношение прожиточного минимума трудоспособного населения и прожиточного минимума на душу населения составит 109%, пенсионеров — 86%, детей — 97%.

Власти регионов смогут устанавливать МРОТ с учетом природно-климатических особенностей.

С 2018 года МРОТ устанавливался ежегодно в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. В 2019 году размер МРОТ составлял 11 280 руб., в 2020 году — 12 130 руб. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что с помощью новой методики МРОТ впервые превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. «Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», - сказала она.