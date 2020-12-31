Общество

Добрую традицию благотворительных елок продолжили на юге Псковской области

Целый месяц в рамках благотворительной акции «Время чудес!», проводимой Псковской областной благотворительной общественной организацией «Перспектива развития», неравнодушные великолучане собирали для Дедушки Мороза мешок с подарками. За минувшие пару дней удалось порадовать подарками более 200 деток из Опочецкого, Пустошкинского, Усвятского, Новосокольнического и Локнянского районов.

В этом году ПОБОО «Перспектива развития» был запущен еще один благотворительный социальный проект под названием «Корзина Добра», целью которого стало оказание помощи в виде продуктовых наборов многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Продуктовые наборы формировались, исходя из состава семей, которые нуждались в помощи. Благодаря отзывчивости неравнодушных людей помощь получили 20 семей, в которых воспитываются 70 детей! Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев сегодня также примерил на себя роль «курьера счастья» и с удовольствием развез не только подарки в районы, но и часть продуктовых наборов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного.

В текущем месяце бизнес-омбудсмен и его общественный помощник Мхитар Саркисян также решили подбодрить деток медицинских работников, ведь им пришлось совсем нелегко в этом году. Сладкие презенты были переданы в рамках акции, организованной в центре «Мой бизнес».

Напомним, что добрая традиция проведения таких благотворительных акций в Великих Луках и близлежащих районах зародилась несколько лет назад при поддержке Аркадия Мурылева. За это время сотни малышей стали обладателями подарков в преддверии Нового Года и получили массу незабываемых эмоций во время встреч с Дедом Морозом.