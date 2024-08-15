Культура

Музей Победы стал сотрудничать с комитетом по культуре Псковской области

Музей Победы заключил соглашение о сотрудничестве с комитетом по культуре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Музей Победы

Церемония подписания состоялась в Музее политической истории России на площадке X Международного культурного форума в рамках деловой программы стратегической сессии исторических и военно-исторических музеев. Соглашение скрепили подписями генеральный директор Музея Победы Александр Школьник и временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

Основой соглашения стало сотрудничество в сфере сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и патриотического воспитания в рамках международного проекта «Территория Победы», организованного Музеем Победы.

Кроме того, директору Краеведческого музея города Великие Луки Наталье Каменской вручили благодарственное письмо за вклад и развитие музейного сообщества в рамках реализации международного проекта «Территория Победы».

Организатором сессии исторических и военно-исторических музеев выступили Музей Победы и Музей политической истории России.