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Общество

Меры поддержки медиков, работающих с COVID-пациентами, сохранятся до конца 2021 года

28.01.2021 19:45|ПсковКомментариев: 0

Меры поддержки медиков, работающих с COVID-пациентами, сохранятся до конца 2021 года. Об этом сообщил в «прямой линии» телеканала «Россия-24» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Все меры поддержки, принятые на федеральном уровне, сохраняются до конца текущего года. Со стороны региона есть компенсационные выплаты за съемное жилье. Такую выплату получают 65 врачей. Кроме того, впервые по инициативе депутатов областного Собрания в прошлом году приобретены квартиры для медиков на 317 млн рублей. В этом году планируется приобрести еще 17 квартир, на эти цели выделено 1,5 млн рублей», - перечислил губернатор, напомнив о договоренности с региональным парламентом о том, чтобы сделать эту программу постоянной.

Теги: #здравоохранение #господдержка #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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