Общество

Каждую отмену авиарейса Псков - Москва Михаил Ведерников воспринимает как ЧП

Каждую отмену или задержку авиарейса Псков - Москва губернатор Псковской области Михаил Ведерников воспринимает как ЧП. Об этом он сообщил в ходе «прямой линии» на телеканале «Россия-24».

«Сам понимаю, насколько не комфортно, когда отменяют самолеты. Но только три раза это было сделано из-за того, что взлетно-посадочная полоса псковского аэропорта была не готова», - пояснил губернатор, добавив, что по каждому случаю была проведена «серьезная работа».

Смотрите также Самолет Москва - Псков пришлось развернуть и посадить во Внуково

Но надо, по его словам, понимать, что «мы находимся в серьезной ситуации»: «Псковавиа» находится в стадии банкротства, а взлетно-посадочную полосу могут чистить только военные. «Ведем переговоры с Минобороны, аккумулируем и свои возможности. Надеюсь, по этой причине задержек авиарейсов больше не будет, - отметил Михаил Ведерников. - Каждую отмену или задержку рейса я воспринимаю как ЧП. Постараемся, стоб такого больше не было».

Также губернатор напомнил, что с февраля самолет Псков — Москва будет летать пять дней в неделю, а с апреля будет установлено постоянное авиасообщение со столицей.