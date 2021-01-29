Общество

Когда твой друг в беде

Как коротко рассказать о человеке, который смог собрать вокруг себя столько искренних друзей? О простой учительнице из провинции, чей педагогический опыт востребован не только на территории страны, но и за ее пределами. О маме, у которой родных детей прибавляется с каждым годом работы в школе, потому что каждый ученик - лучший, родной и самый любимый.

Наталья Павловна Трифонова, учитель начальных классов из Великих Лук. Сегодня, когда приключилась беда, отчетливо видно, как дорога она ученикам, родителям и всем близким людям. Как настоящий педагог она и болела-то только в выходные и на каникулах – потому что нельзя бросить детей. Хотя все-таки был один страшный сбой в организме, когда случился Беслан. Тогда она свалилась от бессилия помочь детям.

И вот сейчас, когда после прививки организм вдруг запустил страшную болезнь – синдром Гийена – Барре. Любители теории заговоров, прошу, успокойтесь. Этот страшный синдром мог развиться от любой безобидной вакцины, от инфекции или после проведенной операции. Редчайший случай. Один человек из сотен тысяч заболевает им. Полная неподвижность, дыхание только через ИВЛ при полном сознании и полном бессилии что-либо изменить. Это страшно и страшно несправедливо по отношению к такому солнечному человеку.

И нужно отдать должное нашим врачам. Фельдшеру скорой помощи в Великих Луках, врачам-реаниматологам и неврологам в Великих Луках, Псковской областной клинической больнице и Санкт-Петербурге. Хочется сказать искренние слова благодарности за их профессионализм, самоотверженность и преданность своему делу.

Впереди долгая-долгая борьба за выздоровление. Долгое ожидание сотен людей, которые ждут ежедневных сообщений от врачей с тревогой и надеждой.

Простой школьный учитель Наталья Павловна Трифонова. Простой школьный учитель начальных классов, под которого рожают, высчитывая, когда Наталья Павловна будет набирать класс. Простой школьный учитель, который придумывает невероятно увлекательный мир знаний в который ведет своих учеников, легко и играючи постигая сложные знания. Создавая тот прочный фундамент, на котором будет строиться все образования ребенка.

Учитель, который создал уникальную методику обучения чтению. Методику, которую признали одной из лучших в России ученые, специалисты в области чтения. Ей предлагают защитить кандидатскую диссертацию ученые с мировым именем, но некогда – выпускной класс, дети. Ей предлагают работу в Москве и за границей, у теплого моря, но она не может уехать – как бросить детей, родителей, которые доверили ей?

У простого учителя в провинции выступали перед детьми самые лучшие детские писатели – Андрей Усачев, Юрий Энтин, Эдуард Успенский. Именно Эдуард Успенский сказал после урока, на котором он побывал: «Если бы я учился у Натальи Павловны, я бы стал читателем, а не писателем». Потом он с удовольствием напишет предисловие к книге «Учу читать».

Она могла увлечь детей игрой КВН, создать команду из пятиклашек (и они стали серьезным соперником студенческих команд близлежащих городов), стать редактором школьной газеты (и газета попала в топ лучших школьных изданий России).

Она стала душой и одним из организаторов фестиваля «Многоголосье», которому в этом году уже тридцать лет. А это сотни концертов ведущих бардов, поэтов, музыкантов России, приезд которых на концерт или фестиваль в Великие Луки неизменно перерастает в многолетнюю дружбу.

Бесконечная доброта, внимание к каждому. Сотни друзей по всему миру. Поэтому сейчас, когда Наталья Павловна в беде, очень многие предлагают помощь, молятся, переживают. Надеются на скорое выздоровление.

Простая школьная учительница из провинции…

P.S. «Чем мы можем помочь? - звонит, Элеонора Филина из Москвы. - Мы решили сделать концерт для Наташи. Я, Нина Дилон и Ксения Георгиади! Назначьте дату - мы приедем».

Владимир Быстров