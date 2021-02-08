Общество

Приставы будут дежурить сегодня на железнодорожном вокзале Пскова

Акцию «Узнай о своих долгах» проведут псковские приставы на железнодорожном вокзале Пскова сегодня, 9 февраля. Она пройдет совместно с сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по региону.

На вокзале будет работать мобильный пункт приема граждан, куда с 18:00 до 20:00 смогут обратиться все желающие проверить себя на наличие долгов. Также приставы готовы дать консультации в пределах компетенции своей службы.

Мобильный пункт судебных приставов будет организован с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и с использованием средств индивидуальной защиты, добавили в управлении.