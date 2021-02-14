Общество

Псковская область заняла 57 место в России по качеству жизни

Псковская область заняла 57 место в России по качеству жизни в 2020 году. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Фото: Вадим Боченков

Рейтинговый балл региона в прошлом году составил 41,182. В 2019 году Псковская область находилась на 55 месте.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции: 2 место - Санкт-Петербург, 7 место - Ленинградская область, 10 место - Калининградская область, 43 место - Мурманская область, 59 место - Вологодская область, 66 место - Новгородская область, 71 место - Республика Коми, 72 место - Республика Карелия, 73 место - Ненецкий автономный округ, 75 место - Архангельская область.

Первую строчку рейтинга занимает Москва, последнюю – 85-ю – Республика Тыва.

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.