Общество

В Дно женщина оплатила крупный долг, опасаясь ареста автомобиля

Жительница города Дно погасила свои долги на сумму более 180 тысяч рублей, чтобы избежать ареста автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Женщина продолжительное время уклонялась от погашения жилищно-коммунальной и кредитной задолженности. Судебные приказы о взыскании долга поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Дновского и Дедовичского районов.

В добровольном порядке женщина не приступила к оплате долга, в связи с чем судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на заработную плату должницы.

Также он выяснил, что в собственности неплательщицы имеется автомобиль Ford Focus, и вручил женщине требование о предоставлении ее имущества для составления акта описи и ареста. Гражданка осознала, что может оказаться без своего автотранспорта, поэтому оплатила задолженность и исполнительский сбор в полном объеме.