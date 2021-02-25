Общество

Врачи призвали псковичей с ОРВИ сдавать тесты на COVID-19

Псковские поликлиники призывают пациентов даже с минимальными проявлениями ОРВИ сдавать тесты на COVID-19 и обращаться за помощью к врачам. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

«Сейчас, когда заболеваемость коронавирусом снизилась, мы просим всех пациентов даже с минимальными проявлениями ОРВИ обязательно обращаться за помощью к врачам, - сказала главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. – Особенно при таких погодных условиях, когда, помимо коронавируса "ходит" еще и обычный ОРВИ, могут быть тяжелые осложнения, если вирусное заболевание начинается с легкой формы и лечится неправильно».

Как отметила главврач поликлиники, все пациенты с признаками ОРВИ сдают мазки на COVID-19, чтобы врачи могли сразу определить, чем болен пациент. Мазки берут в каждой из трех поликлиник Пскова, а также при необходимости – на дому. Как подчеркнула Галина Неваленная, из отобранных мазков у порядка 10% пациентов подтверждается коронавирус.

При проявлении ОРВИ, если самочувствие позволяет, следует обращаться в поликлинику, где есть кабинеты неотложной помощи.

Записаться на прием можно через:

- единый телефон записи к врачу 8 (8112) 299-003,

- Единый портал записи к врачу k-vrachu.pskov.ru.

Также можно вызвать врача на дом, позвонив по телефонам:

Подразделение №1 66-53-57, 66-53-58,

Подразделение №2 56-78-15,

Подразделение №3 53-29-46, 53-33-88.

По всем этим вопросам также можно позвонить в колл-центр Псковской городской поликлиники 2-99-028 (с 08:00 до 20:00) или по единому телефону по вопросам коронавируса «122».