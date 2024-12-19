Общество

Повышение зарплаты в 2025 году ждут 54% псковичей — опрос

Чаще всего увеличения зарплаты в 2025 году ждут водители, HR-менеджеры, экономисты, программисты и средний медперсонал. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители компаний и трудоустроенные псковичи.

54% жителей Пскова рассчитывают на повышение заработной платы в 2025 году. Чем моложе респонденты, тем чаще они ожидают пересмотра зарплат: среди опрошенных до 35 лет надеются на рост доходов 56%, среди опрошенных старше 45 лет таких 48%.

Чаще всего повышения ожидают горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (65%). Среди распространённых профессиональных групп чаще других ожидают пересмотра оклада водители грузовых автомобилей (64%) и HR-менеджеры (63%).

Между тем, в транспортно-логистической отрасли средние зарплатные предложения выросли на 12% за год, в HR — на 11,7%.

Рассчитывают на повышение заработка по 61% экономистов и менеджеров по работе с клиентами. Ждут роста зарплат в новом году программисты, медицинские сёстры и маркетологи (по 60%). В IT темп прироста зарплатных предложений работодателей составил 11,9% за год, в коммерческой медицине — 9,7%, в сфере маркетинга — 10,5%.

Считают, что могут рассчитывать на рост зарплаты менеджеры по закупкам и системные администраторы (по 59%). Меньше всего надежд на повышение у офис-менеджеров (24%), пиарщиков (32%) и аналитиков (35%). Среди курьеров на увеличение ставок рассчитывает лишь 39%, а каждый четвёртый доставщик рассказал о недавнем повышении — эта ситуация характерна для конца года.

В прошлом году в декабре работодатели практиковали повышение зарплатных предложений: рыночные средние выросли примерно на 10–15%. В этом году прирост уже на уровне 15–25%.

А что же сегодня говорят о повышении компании? Каждая вторая организация (50%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат. При этом 54% уже повышали оклады менее полугода назад, а 30% — от полугода до года назад.