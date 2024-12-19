Общество

Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию выпуска новой программы «Краски города», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Победительница конкурса красоты «Мисс Псков-2024» поможет спланировать культурные выходные, даст советы по сохранению здоровья на работе, а гостья программы — косметолог-эстетист Надежда Лазарева — даст советы красоты.

В новом выпуске:

Здоровье по сезону! Опасности зимы. Обморожения, травмы на льду, правила безопасности.

«Культурные выходные всей семьёй»: где красиво завершить эту неделю?

«Советы красоты» от топ-мастеров бьюти-индустрии города.

Слушайте новый выпуск передачи «Краски города» 20 декабря в 8.30. Повтор в 18.37. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть в группе «Псковской Ленты Новостей» в социальной сети «ВКонтакте».

Трансляция завершена.