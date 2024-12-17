Происшествия

Полученные от псковичей деньги мошенники быстро переводят на иностранные счета — УМВД

Преступная деятельность в информационно-телекоммуникационном пространстве в основном совершается лицами из иностранных государств. Об этом на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН сообщила заместитель начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных в сфере ИТТ, СУ УМВД России по городу Пскову Эльвира Алексеева.

«Осуществляются (преступления) в основном лицами с территории иностранных государств, таких как Казахстан, Украина, Германия, Италия. Похищаемые денежные средства практически сразу же после зачисления на указанный ими банковский счёт переводятся на электронные счета, в электронные деньги, криптовалюту и далее на иностранную валюту», - рассказала Эльвира Алексеева.

Гостья студии пояснила, что средства не задерживаются на российских счетах.

«То есть они не задерживаются здесь, у нас на счетах, а уходят дальше и расходуются уже на нужды частных компаний, на финансирование военных действий», - рассказала Эльвира Алексеева.