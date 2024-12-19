Общество

В России создали ИИ для помощи в прогнозировании метастазов рака легкого

Ученые Сеченовского университета разработали нейросеть для выявления лимфоваскулярной инвазии, то есть проникновения раковых клеток в сосуды, в образцах ткани легких при аденокарциноме. Эта опухоль развивается в клетках, выделяющих слизь и другие физиологические жидкости. Разработка позволит более точно и быстро определять риски развития метастазов и при необходимости менять схему терапии пациента.

При лимфоваскулярной инвазии раковые клетки выявляются внутри кровеносных или лимфатических сосудов. Это один из неблагоприятных прогностических факторов течения заболевания, который требует в ряде случаев назначения адъювантной, то есть дополнительной терапии. Однако точное выявление инвазии затруднено из-за возможных различий в оценке патологов.

«Если опухоль прорастает в сосуды, оттуда она может распространиться дальше, образовать метастазы. Поэтому выявлять участки инвазии важно до того, как опухолевые клетки попали в кровоток — это позволяет прогнозировать дальнейшее развитие болезни и скорректировать терапию. Однако интерпретация гистологических данных у разных специалистов может различаться, и существует риск не заметить инвазию вовремя. Наши исследования направлены на создание системы для автоматической оценки инвазии, которая поможет врачам-патологоанатомам получать более объективные и точные результаты», — пояснил заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Алексей Файзуллин.

Ядром системы стала нейросеть, для обучения которой ученые использовали 162 гистоскана, содержащих 8212 размеченных врачами-патологоанатомами сосуда. ИИ оказался способен идентифицировать кровеносные сосуды и инвазию опухоли в них с точностью выше 95%, пишут «Известия».