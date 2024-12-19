Работодателя из Пыталово оштрафовали за нарушение прав трудящихся

Прокуратура Пыталовского района совместно со специалистами Государственной инспекции труда Псковской области провела проверку соблюдения трудового законодательства при сокращении штата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.
В ходе надзорных мероприятий установили, что учреждение, в связи с упразднением отделения, осуществляющего деятельность на территории Пыталовского муниципального округа, провела организационно-штатные мероприятия, в рамках которых работникам направили уведомления с предложением вакантных должностей.
Вместе с тем в нарушение требований статей 81 и 178 Трудового Кодекса Российской Федерации, устанавливающих для работодателя обязанность предложить работнику как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья, все имеющиеся вакансии, отвечающие требованиям части 3 статьи 81 ТК РФ, сокращаемым работникам не предложили.
Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района представления в адрес директора учреждения. Акт прокурорского реагирования рассмотрели и удовлетворили.
Кроме того, в отношении директора учреждения вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном часть 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Постановлением Государственной инспекции труда Псковской области директора признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ и назначили ему административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.