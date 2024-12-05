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Экономика

Принят бюджет города Великие Луки на 2025 год

20.12.2024 11:21|ПсковКомментариев: 0

Бюджет города Великие Луки на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов приняли во втором, окончательном чтении 20 декабря в ходе очередного заседания Великолукской городской Думы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме. 

Фото: Великолукская городская Дума

Были утверждены основные характеристики основного финансового документа на будущий год. Особо было отмечено, что бюджет-2025 сохранит социальную направленность. Он сформирован на основе 11 муниципальных программ.

Традиционно в бюджете предусмотрены средства на обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы образования, культуры и спорта, улучшение их материально-технической базы с целью повышения качества предоставляемых жителям услуг.
Также в бюджете на будущий год запланированы средства на реализацию инициативных проектов. Об этом сообщила начальник финансового управления Наталья Дмитриева, отвечая на вопрос депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Кравченко. Выступая, он также отметил, что бюджет имеет реальную социальную направленность, и предложил коллегам поддержать предлагаемый финансовый документ.

Его поддержал депутат Дмитрий Белюков. Он отметил, что планируемый бюджет удовлетворяет основные потребности города на 2025-й год и плановый период. Основанная часть расходов – на образование. «Это инвестиции в будущее», - подчеркнул Дмитрий Белюков.

Депутат Евгений Шумайлов в своей речи отметил: «Бюджет разработан в программном формате. Будет реализовано 11 программ. Бюджет ориентирован на социальную сферу».

Проект бюджета поддержал также депутат Великолукской городской Думы, заместитель главы города Николай Андросович. Он особо подчеркнул, что большая часть средств направлена на сферу образования, поддержку учителей и молодёжи.

В гордуме добавили, что бюджет будущего года стал ещё более адресным, направленным на решение конкретных вопросов жителей города.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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