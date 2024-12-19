Культура

Театрализованное представление «Звездочёт» устроят в Пскове 6 января

Театрализованное представление «Звездочёт» состоится в Приказной палате в Пскове 6 января 2025 года в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Гости программы смогут окунуться в атмосферу старинного Пскова и узнать, как жители города в прошлом реагировали на появление кометы. Они побывают во Власьевской башне и Приказной палате, увидят, как проходило святочное гадание, поиграют в народные игры и закружатся в танце под живое фольклорное пение.

В роли таинственного Звездочёта выступит опытный актёр, который расскажет истории о появлении комет и их влиянии на судьбы людей. Гости узнают, кто такой дьяк Приказной палаты и его помощник стрелец Оркадий, разберутся, что на самом деле происходит с кометой, и надо ли готовиться к концу света.

Необходима предварительная запись по телефону: +78112331065.