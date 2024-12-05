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Экономика

Запланированные доходы бюджета Пскова на 2025 год составили 7,5 млрд рублей

20.12.2024 10:16|ПсковКомментариев: 0

Доходы бюджета Пскова на 2025 год увеличены до 7,5 млрд рублей, передает с очередной 30-ой сессии Псковской городской Думы 20 декабря корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Общий объем доходов на 2025 год планируется в сумме 7,5 млрд рублей, общий объем расходов - 7,7 млрд рублей, дефицит бюджета составит 176 млн рублей.

Напомним, что при рассмотрении проекта бюджета на 2025 год в первом чтении общий объем доходов бюджета был запланирован в сумме 6,8 млрд рублей, общий объем расходов - 6,9 млрд рублей.

Помимо этого, будут увеличены расходы на организацию питания в школах. Это связано с повышением стоимости питания для двух категорий учащихся. Все дети в учебном заведении будут питаться одинаково.

19 депутатов из 19 присутствующих проголосовали «за». Бюджет на 2025 год принят. 

Теги: #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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