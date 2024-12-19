Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Борисовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

Александр Борисов расскажет, каким был уходящий год для Госдумы и регионального отделения Российского военно-исторического общества? В чем важность и актуальность законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида? И слышат ли Псковскую область в Государственной Думе? Об итогах года и о планах на 2025-й с ним поговорит Максим Костиков.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Трансляция завершена