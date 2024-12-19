Общество

Псковичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках – опрос

Самые неудачные новогодние подарки, по мнению псковичей, — носки и сувениры. Впрочем, самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова.

7% псковичей назвали худшими подарками, которые традиционно дарят на Новый год, различные предметы гардероба: носки, халаты, свитера, футболки. 4% — сувениры-пылесборники: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. 3% респондентов раздражает косметика и парфюмерия (с которой обычно не угадывают), еще столько же — сладости. 2% не рады кухонным принадлежностям и посуде. По 1% считают, что лучше не дарить фрукты и алкоголь. Среди прочих вариантов неудачных подарков были названы полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы, рюкзаки и прочее.

6% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения.

16% участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие. Каждый третий пскович никогда не получал плохих подарков.

Мужчины чаще, чем женщины, не любят получать на Новый год предметы одежды (11% против 4% соответственно). Женщины же чаще критикуют в качестве презента сладости (5% против 1% среди мужчин) и кухонные принадлежности (2% против 1%).