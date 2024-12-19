Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Воспитатели будущего
Образовательная среда
Банкет в бане? Легко!
«Легкая кухня»
Обследования без очередей и хамства
Господин Рейтингомер
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
«Истфакт» Ленин в Пскове
Защитить от хулиганов
Платное лечение
Что привезти из Пскова?
От стекляшки до «чебурашки»
Третий этап Муниципальная реформа
 
 
 
ещё Общество 19.12.2024 15:340 Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания 19.12.2024 20:000 В пункте пропуска Куничина Гора ветеринарный контроль не осуществляется — таможня 19.12.2024 19:490 Снежное путешествие проведут в Пскове 19.12.2024 19:410 Псковичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках – опрос 19.12.2024 19:000 Псковский омбудсмен и Росздравнадзор усилят взаимодействие по защите прав пациентов 19.12.2024 18:580 Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»
 
 
 
Самое популярное 12.12.2024 14:220 Незаконно построенный псковичом дом подлежит сносу 16.12.2024 18:045 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 13.12.2024 12:490 Псков простился с Валерием Павловым 18.12.2024 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках – опрос

19.12.2024 19:41|ПсковКомментариев: 0

Самые неудачные новогодние подарки, по мнению псковичей, — носки и сувениры. Впрочем, самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова.

7% псковичей назвали худшими подарками, которые традиционно дарят на Новый год, различные предметы гардероба: носки, халаты, свитера, футболки. 4% — сувениры-пылесборники: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. 3% респондентов раздражает косметика и парфюмерия (с которой обычно не угадывают), еще столько же — сладости. 2% не рады кухонным принадлежностям и посуде. По 1% считают, что лучше не дарить фрукты и алкоголь. Среди прочих вариантов неудачных подарков были названы полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы, рюкзаки и прочее.

6% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения.

16% участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие. Каждый третий пскович никогда не получал плохих подарков.

Мужчины чаще, чем женщины, не любят получать на Новый год предметы одежды (11% против 4% соответственно). Женщины же чаще критикуют в качестве презента сладости (5% против 1% среди мужчин) и кухонные принадлежности (2% против 1%).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?
В опросе приняло участие 193 человека
19.12.2024, 20:070 Порядка 22 км дороги обновили в Усвятском и Невельском муниципальных округах 19.12.2024, 20:010 Более 300 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Псковской области по карате 19.12.2024, 20:000 В пункте пропуска Куничина Гора ветеринарный контроль не осуществляется — таможня 19.12.2024, 19:490 Снежное путешествие проведут в Пскове
19.12.2024, 19:410 Псковичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках – опрос 19.12.2024, 19:000 Псковский омбудсмен и Росздравнадзор усилят взаимодействие по защите прав пациентов 19.12.2024, 18:580 Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение» 19.12.2024, 18:460 Владимир Путин дал точные оценки основным событиям - Николай Козловский
19.12.2024, 18:460 Добровольческие организации Псковской области наградили в Доме молодежи 19.12.2024, 18:460 Петербуржец разъезжал пьяным по Локне и лишился автомобиля стоимостью почти миллион рублей 19.12.2024, 18:450 Авторы творческих проектов из Псковской области могут принять участие в конкурсе Президентского фонда 19.12.2024, 18:310 Борис Елкин: Прямая линия с президентом России – это значимое событие
19.12.2024, 18:260 Дмитрий Быстров: Прямая линия президента – это честный, открытый диалог с гражданами 19.12.2024, 18:220 «Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества 19.12.2024, 18:200 «Сообразим на троих»: 100 самых влиятельных псковичей-2024. ВИДЕО 19.12.2024, 18:190 Александр Козловский: Развернутый диалог президента с людьми давно стал традиционным
19.12.2024, 18:040 «Краски города»: Здоровье по сезону, культурные выходные и советы красоты 19.12.2024, 18:010 Расставленные президентом акценты позволяют уверенно смотреть в будущее — Наталья Федорова 19.12.2024, 17:590 Жительница Печор скрыла факт наличия гражданства Эстонии и понесет наказание 19.12.2024, 17:570 «Обратный отсчет»: Игорь Максимов об итогах работы «Псковских тепловых сетей» в 2024 году. ВИДЕО
19.12.2024, 17:490 Приставку и самокат подарит юным псковичам Александр Козловский 19.12.2024, 17:440 Екатерина Гончарова: Ответы президента показали, что власти внимательны к проблемам граждан 19.12.2024, 17:270 В псковских торговых центрах 21 декабря устроят предновогоднюю ярмарку и шоу 19.12.2024, 17:190 Таксист в Пскове нашел в машине потерянную банковскую карту и оплатил ею ставки
19.12.2024, 17:103 Игорь Максимов: Работать в «Псковских тепловых сетях» — престижно 19.12.2024, 17:090 Александр Борисов: Президент уделил особое внимание мерам поддержки участников СВО и членов их семей 19.12.2024, 17:051 Бюджетное послание-2024: как жить будем? 19.12.2024, 16:550 Иван Белугин: Важно, что про поддержку образования и молодежной политики не забывают
19.12.2024, 16:510 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 декабря 19.12.2024, 16:510 Демонтаж ограждения возле хлебокомбината обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове 19.12.2024, 16:500 В мечтах о мире накануне нового года 19.12.2024, 16:480 Прямая линия с Владимиром Путиным длилась более 4 часов
19.12.2024, 16:410 Денис Иванов: Вытрезвители уже прошли свой этап актуальности 19.12.2024, 16:360 Путин предложил меры по сокращению трудовой миграции в России 19.12.2024, 16:300 Все озвученные губернатором цели и задачи реалистичны и достижимы – Александр Борисов 19.12.2024, 16:250 В Финляндии конфисковали самолет, летевший в Псков
19.12.2024, 16:200 «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает абонентам о необходимости поверки счетчиков 19.12.2024, 16:170 Владимир Путин: Бумажная журналистика сохранит свое место, если будет качественный контент 19.12.2024, 16:150 Светофор установят на перекрестке улиц Ипподромной и Ветряной в Пскове 19.12.2024, 16:150 Объем торговли РФ и Китая составляет более 220 млрд долларов - президент
19.12.2024, 16:100 Александр Котов: Мы видим существенные позитивные изменения в результате муниципальной реформы 19.12.2024, 16:060 Пскович поинтересовался у Путина судьбой ключевой ставки 19.12.2024, 16:050 Две фальшивки изъяли в Пскове 19.12.2024, 16:040 Наталья Исакова: Бюджет Псковской области 2025 года направлен на решение важнейших задач
19.12.2024, 16:030 Проект кругового движения на улице Яна Райниса планируют разработать в 2025 году 19.12.2024, 15:590 Россия входит в тройку крупнейших экспортеров продовольствия — Путин 19.12.2024, 15:551 Новый знак «Остановка запрещена» поставят на улице Металлистов в Пскове 19.12.2024, 15:540 Бронзовая песня
19.12.2024, 15:521 Путин о проблемах YouTube и Google в РФ: Они должны выбирать – наши законы или санкции 19.12.2024, 15:490 Поход к развитию системы здравоохранения региона глубоко проработан — Евгений Панферов 19.12.2024, 15:340 Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания 19.12.2024, 15:240 Путин: РФ готова вести переговоры с любым легитимным представителем Украины
19.12.2024, 15:210 Всех излечит, исцелит: как меняется ветслужба области 19.12.2024, 15:191 Газификация – главный вопрос для Псковской области на прямой линии с Путиным 19.12.2024, 15:170 Целесообразность появления «круга» на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург уточнят в Пскове 19.12.2024, 15:010 Самые дефицитные специальности в «Псковских тепловых сетях» перечислил Игорь Максимов
19.12.2024, 14:540 Работа по поддержке семей с детьми должна стать приоритетом — Путин 19.12.2024, 14:490 Андрей Козлов: Губернатор в послании много сказал о поддержке проблемных областей 19.12.2024, 14:352 Бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова-2024. СТЕНОГРАММА 19.12.2024, 14:350 Президент призвал укреплять в России миграционную работу
19.12.2024, 14:320 Произведения Чайковского, Мендельсона, фон Вебера прозвучат в псковской филармонии 25 декабря 19.12.2024, 14:140 Путин: Будем вести работу над привлечением крупных компаний в регионы 19.12.2024, 14:070 Линия жизни художника Куликова (который из Опочки) 19.12.2024, 14:040 Реконструкция котельной №18 в Пскове позволит подключить к теплу порядка 20 домов
19.12.2024, 13:490 Алексей Севастьянов о бюджетном послании: Векторы определены, и они достигаемы 19.12.2024, 13:431 Путин высоко оценил качество российского кино и подтвердил интерес к нему своей семьи 19.12.2024, 13:240 Светофор устанавливают на пешеходном переходе напротив школы №23 в Пскове 19.12.2024, 13:180 10 км тепловых сетей заменили в Пскове в 2024 году — Игорь Максимов
19.12.2024, 13:111 Россия сохраняет позиции в мировой экономике — президент 19.12.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: 100 самых влиятельных псковичей-2024 19.12.2024, 12:570 В уборке снега в Великих Луках задействованы 176 человек 19.12.2024, 12:542 Путин: Уровень безработицы рекордно низкий
19.12.2024, 12:530 Не поддаваться на психологическое давление мошенников призвали россиян 19.12.2024, 12:480 Экономика Псковской области наращивает обороты — Александр Козловский 19.12.2024, 12:442 Президент России заявил о росте реальных зарплат на 9% в 2024 году 19.12.2024, 12:430 Александр Братчиков: Главное в бюджетном послании — увеличение собственных доходов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru