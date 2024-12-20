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Блоги / Юлия Магера

Продукт испытания

20.12.2024 09:31|ПсковКомментариев: 0

Возвращение продуктовых карточек в современном формате привлекло внимание обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры. В обновлении когда-то пройденного этапа она видит и болезненный симптом, и большие риски. Свою позицию наш автор изложила в своей свежей колонке.

 

Давно такого не было, чтобы какая-то новость вызывала настолько двойственную реакцию, тем более, связанная с социальной сферой, с помощью самым обездоленным. Пришла она от наших соседей по Северо-Западу, из Калининградской области. Там планируют вернуть в широкий оборот продуктовые карточки.

Предполагаю, что читатели зрелого возраста сейчас вздрогнули, а то и перекрестились. Потому что слова «продукты» и «карточки», поставленные в одно предложение, у россиян могут вызвать только хтонический ужас.

В последний раз (не хочется писать «в прошлый») карточки на продукты были в ходу уже при жизни моего поколения. Правда, для нас в ту пору главным продуктом питания было материнское молоко, зато родители хлебнули прелестей начала «святых 90-х» по полной. Да и несколько предшествующих поколений отоваривались по талонам. Необходимость их введения то и дело возникала на протяжении всего наполненного потрясениями прошлого века. Впервые в нашей стране хлебные карточки появились в предреволюционном 1916 году и продержались до НЭПа. Потом были «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам», когда потеря карточек означала почти неминуемую гибель. Даже в брежневские относительно сытые времена часть товаров распределялась по талонам. И вот мы слышим о карточках вновь. Шо, опять?!

Однако нынешние карточки не те, что давешние. В прошлом они были способом размазать дефицитные ресурсы тонким слоем, чтобы как можно большее число покупателей могло удовлетворить свой спрос хотя бы в какой-то степени. Товар в магазине за карточку не отдавали, она не подменяла собой деньги, но давала право на покупку. Сейчас, хвала небесам, продуктового дефицита нет, полки магазинов и страницы маркетплейсов ломятся от товарного изобилия. Дефицит у нас другого рода — билетов банка России, без которых полную тележку из магазина не вывезешь. Денег у людей нет, вот что. Потому и оказываются столь чувствительными новости о росте цен то на один продукт, то на другой. Практика — критерий истины. Если вся страна встает на уши, когда, например, яйца дорожают на несчастные 40-50 рублей — это важный показатель положения дел в кошельках.

Предложенные к внедрению в Калининградской области карточки — не отрывные купоны, дающие право на покупку, а привычный нам пластик, куда будут закидывать определенную сумму, которую можно будет списать на конкретные продукты. Перечень товаров, как и сумма пока находятся в стадии утверждения. Заработать система должна будет в следующем году, который наступит уже через две недели.

«Я принял решение возобновить в следующем году социальную карту — она уже работала здесь очень короткий период, - сообщил калининградцам губернатор Алексей Беспрозванных, заступивший на пост несколько месяцев назад. - Мы ее в следующем году возобновляем, и она будет направлена на незащищенные категории граждан. На эту социальную карту эти граждане могут покупать необходимые продукты».

Мгновенно пришел «сигнал сверху»: на федеральном уровне задумку оценили и тут же призвали распространить практику на всю страну.

«Такая инициатива имеет здравую основу, - прокомментировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - Люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни».

И вот тут начинают терзать некоторые сомнения. Червячок внутри зудит, не давая воспринимать новость в позитивном ключе. И я сейчас даже не про то, как мы дошли до жизни такой, в которой самое необходимое нужно получать через социальную службу. Ну, дошли уже, из этой точки правильно будет открыто констатировать положение дел и пытаться выровнять ситуацию. Все-таки накормить голодных — благое дело. Человек религиозный усмотрел бы в этом еще и высший промысел, все-таки идет Рождественский пост, время ожидания одного из главных чудес в христианском календаре, время помощи обездоленным.

Опять же, распространение за пределы Калининградской области практики раздачи карточек с суммой на покупки базовых товаров очень пригодится в других регионах. В нашей Псковской области так уж точно. Мы недавно собирали информацию для инфографики с типичным портретом жителя региона. Поначалу было даже весело отбирать цифры о горожанах и селянах, мужчинах и женщинах, браках и разводах. Болезненным оказался раздел про доходы. Нет, мы и раньше знали, что бедные. Но насколько? Вот прямо сейчас насколько мы бедные? Оказалось, что сильно. В прошлом году 73,3 тысячи человек (12,5% населения региона) жили на доход ниже границы бедности, то есть не имели даже 14 231 рубля в месяц. При этом неизвестно, сколько еще человек формально перешагнули этот порог, имея плюсом тысячу-другую, что никак из настоящей бедности не выводит. Словом, карточки с деньгами на хлеб и зубную пасту в наших палестинах очень пригодятся.

Но! Главный смущающий момент во всей этой истории связан с коррупционными рисками. С тем, что бедные так и останутся бедными, а богатые сильнее набьют за счет казны свои кармашки. Я сейчас ни в коем случае не обвиняю калининградского губернатора, вне всяких сомнений, он руководствуется добрыми намерениями. Однако цепочка согласований длинная. Нужно утвердить оператора карточек — раз. Адреса магазинов, где их будут принимать — два. Перечень товаров — три. Ну, не будет же высшее должностное лицо региона лично отбирать разновидности зубной пасты и размер буханки хлеба. Для этого есть специально поставленные на свои должности люди. К сожалению, они порой могут путать свой карман с государственным, принимать от торговцев неположенные подношения. На такие грустные мысли навевает серия недавних задержаний в нескольких регионах: бывший рязанский губернатор, вице-губернатор Омской области, глава регионального минздрава во Владимире — все только за первую половину декабря, всех взяли по коррупционным основаниям. Не удержались от соблазнов, прилагающихся к высоким должностям.

С внедрением продуктовых карточек испытание бедностью для одних не закончится, зато для других начнется испытание текущими мимо финансовыми потоками.

Так что мы все сейчас с большим интересом будем наблюдать за тем, как станут реализовывать свою затею в Калининградской области и действительно ли опыт будет ретранслирован дальше. Все-таки если кого-то в ходе реализации программы и посадят, то появившаяся в процессе на столе бедняка бутылка масла и пачка риса будут там совсем нелишними. Пользы все равно выйдет больше, чем вреда. И конечно, главным остается вопрос, где взять денег на этот фестиваль щедрости.

Юлия Магера

Теги: #потребительские цены
Источник: Псковская Лента Новостей
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